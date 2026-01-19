HSBC renforce sa gestion d’actifs aux Émirats avec une plateforme de fonds domestiques

(AOF) - HSBC met en avant une nouvelle étape de son développement aux Emirats arabes unis (EAU) avec la création d’une plateforme de fonds domestiques. Le directeur général de HSBC aux EAU, Mohamed Al Marzooqi, présente l’initiative comme un jalon clé de la stratégie du groupe pour accompagner l’ambition du pays de devenir un pôle financier majeur au sein du réseau international de la banque.

En développant une activité de gestion d'actifs et des fonds locaux, HSBC entend élargir l'offre disponible pour les investisseurs, en mettant en avant davantage de choix et de transparence, ainsi que des solutions destinées à faire croître et protéger le patrimoine aux Émirats, dans la région et à l'international.

Outre le lancement des fonds et dans le cadre de la stratégie de croissance de HSBC Asset Management au Moyen-Orient, James Grist a été nommé directeur général de l'entité des Emirats arabes unis. Il sera chargé de diriger le développement et la croissance de la plateforme de fonds locaux et des capacités d'investissement dans le pays.