HSBC relève le niveau de UnitedHealth à "hold" et augmente les prévisions de résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** HSBC relève UnitedHealth UNH.N de "réduire" à "conserver"; augmente le PT à 300 $ de 255 $

** La société de courtage déclare que la mise à jour finale des taux de Medicare Advantage "donne à UNH le temps de réparer la maison"

** La mise à jour soutient les plans de progression des marges pour UNH; les réductions de membres mises en œuvre au cours du cycle d'appel d'offres 2026 semblent avoir rétabli la rentabilité de base à un niveau plus élevé

** HSBC déclare que les initiatives en matière d'IA et les notations Star aident à soutenir les marges à court terme, mais que les pressions réglementaires demeurent

** Les résultats du 1er trimestre devraient montrer si la demande de soins de santé diminue ou s'aggrave, et la notation des étoiles 2027 attendue en octobre est essentielle pour les bénéfices

** La société devrait publier ses résultats du 1er trimestre le 21 avril

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~7% depuis le début de l'année