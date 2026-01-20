Une tempête solaire majeure touche la Terre

Des aurores boréales au-dessus de Portsall lors d'une tempête solaire, le 19 janvier 2026 dans l'ouest de la France ( AFP / Oscar Chuberre )

Une tempête solaire majeure a commencé lundi à s'abattre sur la Terre, et pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires ainsi que provoquer d'impressionnantes aurores boréales, ont prévenu les autorités météorologiques américaines.

Cette puissante tempête solaire a commencé à toucher la Terre lundi, provoquant une tempête géomagnétique de niveau 4 sur une échelle de 5, a expliqué le prévisionniste Shawn Dahl, du Centre américain de prévision de la météo spatiale (SWPC) dans une vidéo.

Elle devrait se poursuivre mardi mais perdre en intensité dans la journée, selon ce centre.

Bien que le monde ait connu en 2024 une tempête géomagnétique de niveau 5, soit le niveau maximum, pour la première fois depuis 20 ans, la tempête solaire actuelle est la plus puissante observée "depuis l'année 2003", a indiqué M. Dahl.

En octobre 2003, une tempête solaire "d'Halloween" avait plongé des pans entiers de la Suède dans le noir et endommagé des infrastructures énergétiques en Afrique du Sud.

Les phénomènes d'une telle intensité sont rares et sont liés à l'activité solaire.

La tempête en cours a ainsi été provoquée par "une forte éruption solaire qui s'est produite hier", a précisé M. Dahl.

Les particules solaires éjectées perturbent le champ magnétique de la Terre, avec parfois pour conséquence ces aurores boréales mais aussi une dégradation des communications à haute fréquence, des perturbations pour les satellites et des surcharges sur le réseau électrique.

La tempête en cours pourrait provoquer des ballets d'aurores boréales, y compris dans des régions où elles ne sont pas habituelles. Ces dernières pourraient ainsi observées aux Etats-Unis jusqu'en Alabama, dans le sud du pays, ont précisé les autorités américaines.