HSBC : recul de ses bénéfices au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, le bénéfice avant impôts déclaré de HSBC s'établit à 7,3 milliards de dollars, en baisse de 1,2 milliard de dollars par rapport au troisième trimestre 2024. "Cette baisse reflète une hausse des charges d'exploitation, principalement liée à des éléments notables au troisième trimestre 2025, dont des provisions pour litiges de 1,4 milliard de dollars", explique la banque britannique. Par action, le bénéfice de base a diminué sur un an, en passant de 0,34 à 0,28 dollar.

En revanche, sur cette période, le chiffre d'affaires a augmenté de 5% sur un an pour atteindre 17,8 milliards de dollars.

En outre, le revenu net d'intérêts (NII : net interest income) ressort à 8,8 milliards de dollars sur ce troisième trimestre, soit une augmentation de 15% sur un an.

Le résultat d'exploitation net sur ces trois mois a légèrement progressé en glissement annuel passant de 17 milliards, à 17,78 milliards de dollars.

Le RoTE (retour sur capitaux tangibles) s'est établi à 12,3% au troisième trimestre 2025, contre 15,5% au troisième trimestre 2024.

Le conseil d'administration a approuvé un troisième acompte sur dividende pour 2025, de 0,10 dollar par action.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, HSBC table sur un revenu net d'intérêts bancaires de 43 milliards de dollars ou plus. La banque anticipe un RoTE d'environ 15% ou plus pour 2025, hors éléments notables.

