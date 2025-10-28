 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 231,43
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HSBC : recul de ses bénéfices au troisième trimestre
information fournie par AOF 28/10/2025 à 10:54

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, le bénéfice avant impôts déclaré de HSBC s'établit à 7,3 milliards de dollars, en baisse de 1,2 milliard de dollars par rapport au troisième trimestre 2024. "Cette baisse reflète une hausse des charges d'exploitation, principalement liée à des éléments notables au troisième trimestre 2025, dont des provisions pour litiges de 1,4 milliard de dollars", explique la banque britannique. Par action, le bénéfice de base a diminué sur un an, en passant de 0,34 à 0,28 dollar.

En revanche, sur cette période, le chiffre d'affaires a augmenté de 5% sur un an pour atteindre 17,8 milliards de dollars.

En outre, le revenu net d'intérêts (NII : net interest income) ressort à 8,8 milliards de dollars sur ce troisième trimestre, soit une augmentation de 15% sur un an.

Le résultat d'exploitation net sur ces trois mois a légèrement progressé en glissement annuel passant de 17 milliards, à 17,78 milliards de dollars.

Le RoTE (retour sur capitaux tangibles) s'est établi à 12,3% au troisième trimestre 2025, contre 15,5% au troisième trimestre 2024.

Le conseil d'administration a approuvé un troisième acompte sur dividende pour 2025, de 0,10 dollar par action.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, HSBC table sur un revenu net d'intérêts bancaires de 43 milliards de dollars ou plus. La banque anticipe un RoTE d'environ 15% ou plus pour 2025, hors éléments notables.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HSBC HLDG
1 035,800 GBX LSE +3,17%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank