HSBC recommande d'acheter Netflix en raison de ses solides perspectives de revenus
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** HSBC initie la couverture du géant du streaming Netflix NFLX.O avec la note "buy"; fixe le PT à 107 $, ce qui implique un upside de 19,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La combinaison de Netflix et de Warner Bros Discovery

WBD.O augmenterait le BPA (bénéfice par action) 2028-29e de Netflix de 2 % à 4 % après les économies de coûts - Brokerage

** HSBC estime que les dépenses publicitaires de NFLX passeront de 3 milliards de dollars en 2025 à 8,5 milliards de dollars en 2030, notant "une pénétration croissante des formules d'abonnement avec publicité de NFLX et des investissements dans les plateformes publicitaires"

** La note moyenne de 46 analystes est "acheter"; leur prévision médiane est de 130 $ - données compilées par LSEG

** NFLX a gagné 5,2 % en 2025

