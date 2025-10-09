HSBC propose de privatiser Hang Seng Bank pour environ €11,7 mds

(Actualisé tout du long avec détails, citations, contexte)

HSBC HSBA.L a annoncé jeudi avoir demandé au conseil d'administration de Hang Seng Bank

0011.HK de soumettre une proposition de privatisation aux actionnaires par le biais d'un plan d'arrangement, conformément à l'ordonnance de Hong Kong sur les sociétés.

Hang Seng Bank, filiale de HSBC dans laquelle la banque britannique axée sur l'Asie détient une participation majoritaire, a fait l'objet de critiques sur ses performances et son exposition aux marchés immobiliers à Hong Kong et en Chine continentale.

Selon la proposition de HSBC Asia Pacific, les actions Hang Seng Bank seraient annulées en échange d'un paiement en espèces de 155 dollars de Hong Kong par action, soit une transaction d'environ 106,1 milliards (11,71 milliards d'euros) pour 36,5% du capital non détenu par HSBC.

L'offre représente une prime de 30,3% par rapport au cours de clôture de l'action Hang Seng Bank, qui s'élevait mercredi à 119 dollars de Hong Kong, selon HSBC.

Elle est sujette à ajustement pour tout dividende déclaré après la date d'annonce, à l'exclusion du troisième dividende intérimaire de 2025, précise un communiqué de HSBC à la Bourse de Hong Kong.

"La privatisation représente un investissement important pour Hong Kong", déclare HSBC dans le communiqué.

"Elle témoigne de la forte conviction de HSBC quant à l'avenir de Hong Kong en tant que centre financier mondial de premier plan et super-connecteur entre les marchés internationaux et la Chine continentale", ajoute le communiqué.

Hang Seng Bank a fait état ces dernières années d'une augmentation des créances douteuses, en raison de son exposition relativement élevée aux marchés immobiliers de Hong Kong et de Chine continentale.

La transaction aurait un impact négatif d'environ 125 points de base sur le ratio de solvabilité CET1 de HSBC, une mesure clé de sa santé financière qui s'élevait à 14,6% à la fin juin, précise la première banque d'Europe en termes de capitalisation boursière jeudi.

HSBC ajoute prévoir de ramener le ratio CET1 à son objectif opérationnel, compris entre 14,0% et 14,5%, grâce à la génération organique de capital et en ne procédant à aucun rachat supplémentaire au cours des trois prochains trimestres.

Les programmes de privatisation sont couramment utilisés à Hong Kong pour rationaliser les structures des entreprises et réduire les coûts associés au maintien d'une cotation publique.

Le prix de l'offre est définitif, selon HSBC, qui ajoute ne pas se réserver le droit de le réviser.

(Rédigé par Scott Murdoch à Sydney, avec Adwitiya Srivastava à Bangalore; version française Augustin Turpin)