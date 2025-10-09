 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 405,93
+1,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HSBC propose de privatiser Hang Seng Bank pour environ €11,7 mds
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 04:40

(Actualisé tout du long avec détails, citations, contexte)

HSBC HSBA.L a annoncé jeudi avoir demandé au conseil d'administration de Hang Seng Bank

0011.HK de soumettre une proposition de privatisation aux actionnaires par le biais d'un plan d'arrangement, conformément à l'ordonnance de Hong Kong sur les sociétés.

Hang Seng Bank, filiale de HSBC dans laquelle la banque britannique axée sur l'Asie détient une participation majoritaire, a fait l'objet de critiques sur ses performances et son exposition aux marchés immobiliers à Hong Kong et en Chine continentale.

Selon la proposition de HSBC Asia Pacific, les actions Hang Seng Bank seraient annulées en échange d'un paiement en espèces de 155 dollars de Hong Kong par action, soit une transaction d'environ 106,1 milliards (11,71 milliards d'euros) pour 36,5% du capital non détenu par HSBC.

L'offre représente une prime de 30,3% par rapport au cours de clôture de l'action Hang Seng Bank, qui s'élevait mercredi à 119 dollars de Hong Kong, selon HSBC.

Elle est sujette à ajustement pour tout dividende déclaré après la date d'annonce, à l'exclusion du troisième dividende intérimaire de 2025, précise un communiqué de HSBC à la Bourse de Hong Kong.

"La privatisation représente un investissement important pour Hong Kong", déclare HSBC dans le communiqué.

"Elle témoigne de la forte conviction de HSBC quant à l'avenir de Hong Kong en tant que centre financier mondial de premier plan et super-connecteur entre les marchés internationaux et la Chine continentale", ajoute le communiqué.

Hang Seng Bank a fait état ces dernières années d'une augmentation des créances douteuses, en raison de son exposition relativement élevée aux marchés immobiliers de Hong Kong et de Chine continentale.

La transaction aurait un impact négatif d'environ 125 points de base sur le ratio de solvabilité CET1 de HSBC, une mesure clé de sa santé financière qui s'élevait à 14,6% à la fin juin, précise la première banque d'Europe en termes de capitalisation boursière jeudi.

HSBC ajoute prévoir de ramener le ratio CET1 à son objectif opérationnel, compris entre 14,0% et 14,5%, grâce à la génération organique de capital et en ne procédant à aucun rachat supplémentaire au cours des trois prochains trimestres.

Les programmes de privatisation sont couramment utilisés à Hong Kong pour rationaliser les structures des entreprises et réduire les coûts associés au maintien d'une cotation publique.

Le prix de l'offre est définitif, selon HSBC, qui ajoute ne pas se réserver le droit de le réviser.

(Rédigé par Scott Murdoch à Sydney, avec Adwitiya Srivastava à Bangalore; version française Augustin Turpin)

Dividendes
Privatisation
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

HANG SENG BK
13,100 EUR Tradegate 0,00%
HSBC HLDG
1 065,700 GBX LSE +1,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rassemblement à Tel-Aviv devant un mémorial pour les Israéliens tués durant et depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, le 7 octobre 2025 ( AFP / AHMAD GHARABLI )
    Accord Israël-Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza sous l'égide de Trump
    information fournie par AFP 09.10.2025 05:17 

    Après deux ans de guerre, Israël et le Hamas palestinien se sont entendus tôt jeudi sur un cessez-le-feu à Gaza dans le cadre du plan de Donald Trump visant à établir une paix "durable" dans la région, le président américain disant tabler sur un retour des otages ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 08/10/2025
    Top 5 IA du 08/10/2025
    information fournie par Libertify 09.10.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Aperam , Bouygues , Capgemini , Legrand , NVIDIA . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz assis dans une BMW IX3 sur le stand du constructeur automobile lors de l'ouverture du Salon international de l'automobile IAA, le 9 septembre 2025 à Munich, dans le sud de l'Allemagne ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Allemagne: Merz réunit une industrie automobile en crise
    information fournie par AFP 09.10.2025 04:51 

    Le chancelier allemand Friedrich Merz reçoit jeudi les acteurs clés d'une industrie automobile en crise et qui cherche à lever l'interdiction programmée des moteurs thermiques dans l'UE, faute de pouvoir résister à la concurrence chinoise dans la mobilité électrique. ... Lire la suite

  • Vue du logo de HSBC sur son siège social dans le quartier financier de Hong Kong
    HSBC propose de privatiser Hang Seng Bank pour environ €11,7 mds
    information fournie par Reuters 09.10.2025 04:45 

    HSBC a annoncé jeudi avoir demandé au conseil d'administration de Hang Seng Bank de soumettre une proposition de privatisation aux actionnaires par le biais d'un plan d'arrangement, conformément à l'ordonnance de Hong Kong sur les sociétés. Hang Seng Bank, filiale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank