HSBC : profit 2023 record malgré d'importantes dépréciations au quatrième trimestre

(AOF) - HSBC a dévoilé des résultats record en 2023 malgré une chute de 80% au quatrième trimestre. Sur cette période, le bénéfice imposable du groupe bancaire britannique est tombé à 977 millions de dollars (904 milliards d'euros). Ses comptes ont été pénalisés par une dépréciation de 3 milliards de dollars de sa participation dans la banque chinoise, Bank of Communications, et une dépréciation de 2 milliards de dollars liée à la cession de son activité de banque de détail en France. Les revenus ont reculé de 11% à 13 milliards de dollars.

Sur l'ensemble de 2023, le bénéfice avant impôts a bondi de près de 78% à 30,35 milliards de dollars.

"Nos bénéfices record en 2023 nous ont permis de récompenser nos actionnaires en leur versant notre dividende annuel le plus élevé depuis 2008, en procédant à trois rachats d'actions l'année dernière pour un montant total de 7 milliards de dollars et en prévoyant un nouveau rachat d'actions pour un montant pouvant atteindre 2 milliards de dollars. Ces résultats sont le fruit de quatre années de travail acharné et de la solidité de notre bilan dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés", a commenté le directeur général, Noel Quinn. HSBC cible toujours un taux de distribution de 50%.

Son ratio de fonds propres durs (CET1) a progressé de 0,6 point sur l'année à 14,8%.

Cette année, la banque britannique cible au moins 41 milliards de dollars de revenus d'intérêt et a confirmé tabler sur une rentabilité des fonds propres tangibles d'environ 15%. Les coûts sont anticipés en hausse de 5%.

L'établissement bancaire prévoit toujours un ratio CET1 entre 14% à 14,5% à moyen terme.

