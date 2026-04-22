HSBC passe à l'achat sur SAP malgré un objectif de cours abaissé
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 15:25
La banque britannique précise réduire d'environ 1% ses estimations de BPA non-GAAP 2026-31 pour l'éditeur allemand de logiciels d'entreprise, étant données les préoccupations macroéconomiques et un ralentissement d'Oracle Fusion ERP.
Ses estimations de BPA non-GAAP 2026-30 sont inférieures de 4% à 18% au consensus, car elle estime que le marché surestime le rythme de la transition de SAP vers le cloud, ce qui entraîne une augmentation du chiffre d'affaires de 2 à 3 fois pour SAP.
Des craintes au sujet de l'IA jugées infondées
HSBC note cependant que l'action SAP s'est dévalorisée en raison des craintes que l'IA remplace les logiciels traditionnels, des préoccupations qu'elle considère pour sa part comme infondées pour ce qui concerne les grands acteurs des logiciels.
"SAP fonctionne comme un "système d'exploitation" des entreprises avec une intégration avec des outils tiers et des personnalisations internes par les clients. Assurer la rétrocompatibilité avec les personnalisations et les outils tiers serait difficile pour les concurrents", met-elle en avant.
"L'installation d'un nouveau système ERP peut nécessiter une rééducation importante pour les utilisateurs métier, les intégrateurs de systèmes, et des modifications des processus métier coûtant bien plus que la redevance de licence de SAP", ajoute HSBC.
Selon la banque, les entreprises de logiciels afficheront une forte augmentation des revenus au 1er trimestre 2026 malgré une forte croissance des fournisseurs de LLM, ce qui "pourrait convaincre le marché que l'essor de l'IA ne se fait pas au détriment du secteur des logiciels".
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