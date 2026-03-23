HSBC nomme un directeur de l'IA pour mener ses efforts de réductions de coûts

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HSBC HSBA.L a nommé lundi David Rice au poste de directeur de l'intelligence artificielle (IA) alors que la banque britannique cherche à réduire ses coûts via le développement de cette nouvelle technologie.

HSBC entend porter son rendement des capitaux propres tangibles - un indicateur clé de la rentabilité - au-dessus de 17% pour la période 2026-2028 grâce aux économies réalisées via l'automatisation et la rationalisation de ses processus, a expliqué le directeur général de la banque, Georges Elhedery.

Le groupe n'a pas dévoilé combien d'emplois pourraient être impactés par le développement de l'IA mais l'agence Bloomberg a rapporté la semaine dernière que HSBC pourrait supprimer jusqu'à 20.000 postes dans les prochaines années.

"Si vous me demandez où vont aujourd'hui les investissements les plus importants dans les nouvelles technologies, c'est sans aucun doute dans l'IA générative", a déclaré Georges Elhedery aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique le 25 février.

La nomination d'un responsable officiel de l'IA est toutefois relativement inhabituelle dans le secteur bancaire mondial. David Rice était auparavant directeur des opérations de la division dédiée aux entreprises et institutionnels.

(Rédigé par Lawrence White, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)