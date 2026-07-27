HSBC mise sur Singapour pour se renforcer dans l'IA

HSBC annonce son intention d'établir un Centre mondial d'excellence en IA à Singapour au cours du 2e semestre 2026, afin de développer des capacités d'intelligence artificielle pouvant être déployées à l'échelle de son réseau mondial.

Ce centre d'excellence se concentrera d'abord sur l'amélioration des interactions avec les clients dans le cadre de leur parcours de gestion de patrimoine, sur l'introduction de solutions de trésorerie agentique et sur le développement de paiements numériques compatibles avec l'IA.

Dans ce cadre, le groupe bancaire britannique prévoit d'embaucher plus de 100 spécialistes de l'IA, qui oeuvreront aux côtés de David Rice, directeur de l'IA de HSBC, ainsi que des équipes responsables de domaines tels que la gestion de patrimoine et les solutions de paiements mondiaux.

Le centre vise à constituer un vivier de talents dans le traitement du langage naturel, la science des données, la gouvernance de l'IA et la conception centrée sur l'humain. HSBC travaillera avec des établissements d'enseignement et des organismes gouvernementaux de premier plan à Singapour.

"Notre vision de l'IA consiste à permettre à nos collaborateurs de l'utiliser pour créer une expérience personnalisée pour chaque client, l'offrir en toute sécurité, en temps réel et à grande échelle, tout en plaçant le jugement humain, la prise de décision et la responsabilité au coeur de notre démarche", explique le CEO Georges Elhedery.