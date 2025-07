HSBC: le résultat net recule de 30% au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 13:31









(Zonebourse.com) - HSBC annonce avoir dégagé un bénéfice avant impôt de 15,8 Mds$ au S1 2025, en baisse de 27% sur un an, pénalisé par une perte liée à BoCom (2,1 Mds$) et l'absence de gains exceptionnels. Par conséquent, le résultat net recule de 30% à 12,4 Mds$.



Le produit net bancaire diminue de 9% à 34,1 Mds$, mais progresse à 35,4 Mds$ hors éléments exceptionnels. La marge nette d'intérêt (NIM) atteint 1,57% (-5 bps). Le résultat avant impôt ajusté s'élève à 18,9 Mds$ (+0,9 Md$).



Le BPA dilué ressort à 0,65 $ (vs 0,88 $), avec un RoTE de 14,7% (18,2% hors éléments notables). Les charges augmentent de 4% à 17,0 Mds$, notamment du fait des investissements technologiques et du programme de simplification.



Le CEO Georges Elhedery se dit confiant dans la trajectoire stratégique. HSBC vise un RoTE 'mid-teens' et un NII (revenu net d'intérêts) de 42 Mds$ en 2025.

Un dividende de 0,10 $ par action est annoncé, ainsi qu'un rachat d'actions de 3 Mds$.





Valeurs associées HSBC HLDG 944,500 GBX LSE -2,63%