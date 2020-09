HSBC GAM s'allie à Pollination pour créer un gestionnaire de la " nature"

(NEWSManagers.com) -

La nature serait-elle une classe d'actifs à part entière ? C'est ce que veut croire HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) et le spécialiste du changement climatique et de l'investissement Pollination Group, qui ont annoncé ce 26 août la création d'une société commune dédiée au développement de fonds axés sur la nature et ses ressources.

Dénommée HSBC Pollination Climate Asset Management, la joint-venture a pour ambition de devenir " le plus grand gérant de fonds 'nature' au monde" , ses co-actionnaires estimant par ailleurs qu'il s'agit de la première initiative " de cette envergure à promouvoir la nature comme une classe d' actifs à part entière" . Le lancement d'une gamme de larges fonds de non-coté doit débuter dès l'année prochaine.

Un premier véhicule doit voir le jour mi-2021, avec un objectif de collecte d'un milliard de dollars d'encours, dans lequel HSBC a indiqué qu'elle serait un investisseur-clé. Un second, qui couvrira le segment du crédit bas carbone, a lui pour ambition de réunir deux milliards de dollars d'encours. Les stratégies couvriront des thématiques comme l'exploitation forestière durable, l'agriculture pérenne et régénératrice, l'approvisionnement en eau, le " carbone bleu " (issu des océans et des écosystèmes côtiers), les biocarburants naturels, ou encore la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les fonds seront exposés tant aux marchés développés qu'émergents.

La nouvelle société, qui opérera de manière indépendante, sera présidée par Christof Kutscher, ancien président d'Axa IM (2014-2019), aujourd'hui senior advisor chez Pollination. Elle compte lever, au total, jusqu'à 6 milliards de dollars auprès d'une clientèle exclusivement institutionnelle, principalement des fonds souverains, des fonds de pension et des assureurs.