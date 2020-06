HSBC GAM lance une gamme d' ETF actions durables

(NEWSManagers.com) - HSBC Global Asset Management a annoncé vendredi le lancement d' une gamme de six ETF durables.

Trois des nouveaux ETF, le HSBC Europe Sustainable Equity Ucits ETF, le HSBC Japan Sustainable Equity Ucits ETF et le HSBC USA Sustainable Equity Ucits ETF, ont été cotés sur le London Stock Exchange le 5 juin 2020. Trois autres ETF, couvrant le monde développé, les marchés émergents et l' Asie Pacifique hors Japon, devraient être lancés dans les semaines à venir. Il est aussi prévu que les ETF soient cotés sur d' autres marchés clés d' Europe.

Les nouveaux ETF suivent les indices FTSE Russell ESG Low Carbon Select, nouvellement créés et taillés sur mesure en collaboration avec FTSE Russell. En plus de cibler une note ESG de 20 % supérieure aux indices parents, ces indices visent une réduction de 50 % des émissions carbone et une réduction de 50 % des réserves de combustibles fossiles.

L' approche prend aussi en compte la neutralité pays et secteur, dans des segments définis, par rapport aux indices parents, et intègre une liste d'exclusion personnalisée basée sur les principes du Pacte mondial des Nations Unies et d'autres facteurs de durabilité.

Le lancement de ces ETF durables s' inscrivent dans le cadre des projets de HSBC GAM de développer son activité ETF.