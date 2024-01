HSBC finalise la vente de sa banque de détail française

(AOF) - HSBC Continental Europe (HBCE), filiale d'HSBC, a annoncé avoir bouclé la vente de ses activités françaises de banque de détail au Crédit commercial de France (CCF), filiale de My Money Group, qui appartient lui-même au fonds américain Cerberus. "Toutes les autorisations réglementaires ont été obtenues et la transaction a été bouclée le 1er janvier", indique HSBC dans un communiqué.

HSBC et My Money Group avaient annoncé un protocole d'accord en juin 2021 avant que la transaction ne soit bloquée en raison de problèmes de fonds propres et de la hausse des taux d'intérêts.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Finance / Banque

En dépit des turbulences, les fintech gardent le cap

D'après le BCG, mi-2021, l'ensemble des fintech cotées dans le monde étaient valorisées en moyenne vingt fois leurs revenus, soit une valorisation d'environ 1.300 milliards de dollars. Ce chiffre avait été multiplié par plus de quatre en trois ans. Fin 2022, ce multiple était divisé par cinq, avec des valorisations moyennes limitées à quatre fois les revenus. Néanmoins, le BCG considère que le secteur devrait enregistrer un bond de sa croissance d'ici à 2030, avec une multiplication par six des revenus pour les fintech. Après les paiements, le développement devrait surtout provenir des fintech bancaires, avec l'essor services clé en mains pour les entreprises et les professionnels (" banking-as-a-service ").