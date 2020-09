Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HSBC discute avec Cerberus et un autre fonds pour céder sa banque de détail en France - sources Reuters • 28/09/2020 à 14:41









PARIS, 28 septembre (Reuters) - HSBC HABA.L finalise des discussions avec le fonds américain Cerberus et une autre société d'investissement pour la cession de sa banque de détail en France, ont dit à Reuters des sources. Cerberus et ce fonds proposent à la banque britannique de reprendre cette activité pour un euro symbolique moyennant un apport par HSBC de plus de 500 millions d'euros, ont-elles ajouté. Cerberus et HSBC n'ont pas souhaité commenter. (Arno Schuetze à Franfort, Maya Nikolaeva à Paris, avec la contribution de Lawrence White à Londres, Claude Chendjou pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris +9.90% HSBC HLDG LSE +8.88%