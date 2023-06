HSBC dévoile un nouvel accord pour la cession de sa banque de détail en France

(AOF) - HSBC Continental Europe (HBCE) a signé aujourd'hui un nouveau protocole d’accord relatif à certaines modifications potentielles des termes de la cession de ses activités de banque de détail en France. En Bourse, l'action HSBC gagne 0,34% à 611,80 pence. Mi-avril, la banque britannique avait prévenu que cette vente à My Money Group, société contrôlée par la société d'investissement américaine Cerberus, était menacée par la forte progression des taux d’intérêt, ce qui augmentait le montant de fonds propres requis réglementairement par l’acquéreur.

Les modifications potentielles dévoilées aujourd'hui sont conçues pour permettre à l'acquéreur de satisfaire à ces exigences réglementaires et d'obtenir les autorisations réglementaires relatives à l'opération.

Elles comprennent l'apport de 225 millions d'euros de capital à My Money Group par son actionnaire indirect d'ici à la réalisation de l'opération. HBCE conserverait par ailleurs un portefeuille de 7 milliards d'euros de crédits immobiliers, qui était initialement inclus dans la cession.

En fonction des taux en vigueur, HBCE se verra en outre attribuer un droit à percevoir des bénéfices et distributions égal à 1,25 fois le montant investi en échange de l'injection de capitaux dans la holding de tête de My Money Group. Le montant maximum investi serait de 407 millions d'euros, et la somme totale de la valeur de l'actif net effectivement transférée à la réalisation de l'opération et de cet investissement ne dépasserait pas 1,768 milliard d'euros.

Enfin, un contrat à long terme de licence de la marque Crédit Commercial de France a été accordé par HBCE à l'acquéreur.

Pour HBCE, cette opération se traduira par une perte cumulée avant impôt sur la vente de 2,2 milliards d'euros maximum, dont un montant estimé à 2 milliards d'euros maximum qui devrait être constaté au deuxième semestre 2023. Son ratio de fonds propres durs (CET1) sera globalement inchangé par rapport au 31 décembre 2022 (15,3%) lors de la reclassification des activités en tant que " détenues en vue de la vente ".

Les parties ont pour objectif de réaliser l'opération le 1er janvier 2024. La date la plus tardive fixée pour la réalisation de la transaction est le 31 mai 2024, cette date pouvant être repoussée jusqu'au 29 novembre 2024 dans certaines circonstances.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les effets négatifs de la hausse des taux

La remontée des taux provoque normalement une progression des revenus des banques par les crédits octroyés. En Europe, d'après un sondage mené par S&P auprès de 85 établissements bancaires, le secteur s'attend en moyenne à une hausse de 18% de ses revenus nets d'intérêt. Toutefois ce nouveau contexte inflationniste a aussi des effets indésirables, en particulier une hausse des coûts de refinancement. Il s'accompagne également de la crainte d'une nouvelle récession, qui toucherait alors tous les métiers de la banque, allant des prêts à la gestion d'actifs, dont les revenus sont corrélés aux valorisations de marché. Elément rassurant : les banques de la zone euro sont suffisamment solides pour faire face à une dégradation de leur environnement.