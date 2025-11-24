HSBC dégrade Novo Nordisk à Neutre

(AOF) - HSBC a décidé de dégrader le titre Novo Nordisk d’Acheter à Conserver, en abaissant son objectif de cours de 445 à 300 couronnes danoises. Cette décision intervient après l’annonce de l’échec de deux essais de phase III après des résultats de l’analyse primaire à deux ans. Ces deux essais, randomisés et en double aveugle, ont recruté au total de 3 808 adultes, afin d’évaluer l’efficacité et la sécurité du Sémaglutide oral par rapport au placebo, en complément du traitement standards.
Les essais n'ont pas confirmé la supériorité du produit par rapport au placebo dans la réduction de la progression de la maladie d'Alzheimer.
Pour HSBC, la déception est d'autant plus grande que l'un des éléments clés du scénario des analystes reposait sur le profil risque/rendement de ces essais, qui étaient vus comme un catalyseur.
HSBC estime désormais que l'impact sur la croissance de Novo Nordisk en 2026, de la baisse des prix, des lancements de génériques et de tendances moins favorables pour son traitement Ozempic, va être difficile à compenser. Les analystes ont réduit leurs estimations de bénéfices par action pour 2026 et 2027 de respectivement 12 et 7%.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer