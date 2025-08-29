 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
HSBC confie à un initié, Henderson, le poste de directeur général intérimaire pour les États-Unis, suite au départ de McGeough
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lisa McGeough, directrice générale de HSBC HSBA.L aux États-Unis, a démissionné quelques mois après avoir pris ses fonctions et la banque a fait appel à Jason Henderson, cadre de longue date, pour assurer l'intérim pendant qu'elle cherche un successeur.

Mme McGeough, qui a rejoint HSBC en 2021, quitte son poste pour "poursuivre de nouvelles opportunités", a indiqué la banque dans un document réglementaire vendredi. Sa nomination en janvier faisait partie d'une série de changements de direction opérés par le directeur général Georges Elhedery.

La transition intervient à un moment charnière pour HSBC, qui a remodelé sa présence aux États-Unis ces dernières années. Les États-Unis "restent un marché essentiel au sein du réseau international de HSBC et sont au cœur de sa stratégie de croissance", a déclaré la banque dans un communiqué.

HSBC a abandonné la plupart de ses activités grand public dans le pays en 2021, en vendant une partie de ses activités de banque de détail à Citizens Financial CFG.N et Cathay General Bancorp CATY.O .

La banque a également fermé son portefeuille de services bancaires aux entreprises aux États-Unis en mai afin de simplifier ses opérations. HSBC, dont le siège est à Londres, est la plus grande banque européenne en termes d'actifs.

M. Henderson a récemment occupé le poste de directeur adjoint des services bancaires aux États-Unis et continuera d'exercer ces fonctions tout en assumant l'intérim. Il rendra compte à Michael Roberts, directeur général de la banque d'entreprise et institutionnelle, avec effet immédiat.

Selon son profil LinkedIn, M. Henderson a passé près de vingt ans chez HSBC, où il a occupé des postes de direction aux États-Unis et au Canada. Auparavant, il a travaillé à RBC Capital Markets RY.TO pendant environ 13 ans.

Fermer

