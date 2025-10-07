HSBC commence son suivi d'Alphabet par un "buy", voyant l'IA et l'informatique dématérialisée à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** HSBC commence à couvrir Alphabet

GOOGL.O , la société mère de Google, avec une note d'achat et un objectif de prix de 285 dollars

** La stratégie d'Alphabet en matière d'intelligence artificielle repose sur son modèle Gemini et ses puces Ironwood personnalisées

** Les actions d'Alphabet ont légèrement baissé à 249,27 $ sur le marché préliminaire

** Nous nous attendons à ce que cela profite à la croissance dans les domaines de la recherche et de l'informatique en nuage; nous voyons également YouTube bénéficier des vents contraires du secteur", ajoute HSBC

** La société de courtage indique également que la valorisation d'Alphabet présente un potentiel de hausse, grâce aux gains de Google Search et à l'amélioration des marges bénéficiaires de Google Cloud

** La note moyenne de 66 analystes est "acheter"; la prévision médiane est de 238,06 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, GOOGL est en hausse de près de 32,3 % depuis le début de l'année