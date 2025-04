HSBC: bien orienté après ses résultats de 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 10:17









(CercleFinance.com) - HSBC prend 2% à Londres, après la publication d'un bénéfice net en recul à 7,6 milliards de dollars au titre du premier trimestre 2025, mais d'un bénéfice avant impôts à taux de change constants et hors éléments notables en augmentation à 9,8 milliards.



'La solide performance en gestion de fortunes et marchés de changes, dettes et actions a été partiellement compensée par la hausse des pertes sur créances attendues et des autres charges de dépréciation de crédit', précise la banque.



Le conseil d'administration a approuvé un premier dividende intérimaire de 0,10 dollar par action pour 2025, et a l'intention d'initier un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de trois milliards de dollars, à achever d'ici la publication des semestriels.



S'il reconnait que l'environnement macroéconomique est confronté à une incertitude accrue, HSBC se dit bien placé pour le gérer 'grâce à ses flux de revenus de haute qualité, à son approche prudente du risque de crédit et à sa solide franchise en matière de dépôts'.





