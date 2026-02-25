HSBC: Bénéfice annuel en baisse sous l’effet de dépréciations, objectif de rentabilité relevé

Une banque HSBC à New York

HSBC Holdings a annoncé mercredi une baisse de ‌7% de son bénéfice avant impôts pour l'ensemble de l'année, affecté par 4,9 milliards de dollars (4,15 milliards d'euros) de charges ​exceptionnelles, mais a relevé son objectif de rentabilité alors que l’essentiel de son plan de transformation a été mené à bien.

Le directeur général Georges Elhedery a déclaré dans un communiqué que la banque avait agi avec détermination l’an dernier.

"Nous devenons une banque ​plus simple, plus agile et plus ciblée, conçue pour un monde en rapide évolution."

La plus grande banque européenne a enregistré un bénéfice avant impôts de 29,9 milliards de ​dollars l'an dernier, légèrement au-dessus des attentes des analystes qui ⁠tablaient sur la moyenne de 28,9 milliards, selon le consensus fourni par HSBC.

UNE SÉRIE DE CHARGES EXCEPTIONNELLES

Ces charges comprenaient ‌une dépréciation de 2,1 milliards de dollars liée à ses participations dans la Bank of Communications chinoise, affectée par la dilution et le long ralentissement du secteur immobilier chinois. Elles incluent également 1,4 ​milliard de provisions juridiques ainsi que 1 milliard ‌de coûts de restructuration et frais connexes.

HSBC a déclaré relever son objectif de rendement ⁠des capitaux propres tangibles (ROTE), un indicateur clé de rentabilité bancaire, à "17% ou plus" jusqu’en 2028, contre un objectif "dans le milieu de la fourchette des dix pourcents" fixé précédemment pour les trois années allant jusqu’en 2027.

L'action de HSBC à Hong Kong a progressé ⁠d'environ 3% après la publication ‌des résultats.

Georges Elhedery a profondément remanié la banque depuis un an et demi, réorganisant les divisions opérationnelles ⁠selon un axe est-ouest, cédant certaines activités de banque d’investissement aux États-Unis et en Europe, et réduisant fortement le nombre ‌de cadres supérieurs.

Au total, la banque a procédé à 11 cessions d'activités diverses à travers le monde l'année ⁠dernière.

Ces mesures ont contribué à faire bondir de 50% l’action HSBC cotée à Londres ⁠en 2025, qui a encore progressé ‌de 10% depuis le début de l’année, portant la capitalisation boursière du groupe à environ 300 milliards de dollars.

SYNERGIES AVEC ​HANG SENG ET COÛTS

HSBC a privatisé sa filiale Hang Seng Bank ‌dans le cadre d'une transaction de 13,7 milliards de dollars l'an dernier. Elle a indiqué mercredi que leurs activités bancaires combinées viseraient 900 millions de ​dollars de synergies de revenus et de coûts avant impôt d’ici fin 2028, mais que des coûts de restructuration d’environ 600 millions de dollars seraient également engagés.

La banque, dont le siège est à Londres mais fortement axée sur l’Asie, a ⁠suspendu son programme de rachat d’actions pendant trois trimestres après l’opération Hang Seng afin de renforcer ses fonds propres.

La banque a annoncé le versement d’un dividende final de 45 cents par action, s’ajoutant aux 30 cents déjà versés plus tôt dans l’année. Ce montant reste toutefois inférieur aux 87 cents versés au total pour 2024.

Georges Elhedery a perçu une rémunération totale de 6,6 millions de livres sterling en 2025, en hausse de 18% par rapport à l’année précédente.

(Selena Li et Lawrence White, version ​française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)