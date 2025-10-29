HSBC augmente son objectif de cours sur PayPal
S'il juge cette publication et les perspectives 'généralement mitigées', le broker met en avant l'annonce par le groupe de son partenariat avec Open AI, ainsi que du lancement des initiatives de commerce agentique, qui selon lui 'porteront leurs fruits'.
HSBC relève son estimation du BPA non-GAAP pour 2025 à 5,37 USD pour intégrer le 3e trimestre, mais il réduit ses estimations de BPA ajusté pour 2026-27 d'environ 2 à 3%, uniquement pour tenir compte d'un nombre d'actions plus élevé.
'La valorisation actuelle reste attrayante compte tenu du leadership de PayPal dans le commerce électronique, de la forte génération de flux de trésorerie et de l'optionnalité positive des nouvelles initiatives', juge le broker.
Valeurs associées
|71,5296 USD
|NASDAQ
|-2,04%
