HSBC Asset Management inaugure une gamme de fonds domestiques aux Emirats arabes unis
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 10:31

Le géant bancaire devient ainsi l'un des premiers gestionnaires d'actifs mondiaux à établir une plateforme de fonds locaux sous le nouveau régime réglementaire émirati.

HSBC Asset Management annonce le lancement de dix fonds d'investissement enregistrés auprès de la Securities & Commodities Authority (SCA), l'Autorité des marchés financiers des Emirats arabes unis.

Cette initiative vise à capter la croissance rapide de la gestion de patrimoine dans la région, portée par l'afflux de capitaux internationaux et des réformes structurelles. Ces nouveaux véhicules permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d'accéder à des stratégies diversifiées gérées localement.

"Cette plateforme offre davantage de choix, de transparence et de moyens de faire fructifier et de protéger le patrimoine", indique en substance Mohamed Al Marzooqi, directeur général de HSBC aux Emirats arabes unis. Dirigé par James Grist, ce déploiement, s'accompagne d'un renforcement massif des effectifs dédiés à la clientèle fortunée et s'inscrit dans une volonté de positionner les Émirats comme un pivot entre les marchés d'Asie et du Moyen-Orient.

