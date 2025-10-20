 Aller au contenu principal
HSBC Asset Management : Grégory Taillard nommé directeur général de l'entité française
information fournie par AOF 20/10/2025 à 15:38

(AOF) - HSBC annonce la venue de Grégory Taillard à la direction de l'entité française en tant que directeur général à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de l'accord de l'AMF. Isabelle Bourcier, qui reste à la tête de HSBC Global Asset Management (France) jusqu'à la prise de fonction de Grégory Taillard, est, pour sa part, nommée Chief Operating Officer de HSBC sur le plan mondial avec prise d'effet en novembre 2025.

Grégory Taillard dispose de 30 ans d'expérience chez HSBC, principalement dans la gestion d'actifs. Il débute sa carrière en 1996 au Crédit Commercial de France. Depuis 2013, il est directeur des risques pour la gestion d'actifs en Europe Continentale et directeur général délégué d'HSBC AM depuis 2022.

