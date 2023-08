- Cathrine De Coninck-Lopez a rejoint la société de gestion HSBC Asset Management en qualité de directrice mondiale de l’investissement responsable. Avant son arrivée en juin, elle supervisait les problématiques ESG (environnemental, social, gouvernance) chez Invesco, où elle a passé six ans. Elle a également été responsable de l’intégration de la recherche et de l’engagement ESG dans les stratégies de Columbia Threadneedle de 2008 à 2017. A lire aussi: Nicolas Moreau : «Etre physiquement sur place en Asie fait une vraie différence» Le précédent directeur mondial de l’investissement responsable, Stuart Kirk, avait démissionné en juillet 2022 après avoir déclenché une polémique à la suite de propos tenus lors d’une conférence en mai 2022. Il avait notamment déclaré que le changement climatique n'était «absolument pas un risque financier dont nous devons nous inquiéter» avant de questionner «Qui se soucie que Miami soit six pieds sous le niveau de la mer dans 100 ans??»

