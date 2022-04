HSBC AM recrute Laëtitia Tankwe

(NEWSManagers.com) - HSBC Asset Management vient de recruter Laëtitia Tankwe, la conseillère en investissement responsable du président de l'Ircantec, comme directrice de la mise en œuvre des engagements durables. Dans le même temps, la société de gestion a annoncé la nomination de Fatima Hadj au rang de directrice de la stratégie climat.

Laëtitia Tankwe sera chargée de la création et la mise en place des dispositifs d'implémentation et d’assurance pour les engagements de HSBC AM en matière de durabilité auprès des clients et des partenaires du secteur. Basée à Paris, elle sera rattachée à Erin Leonard, directrice mondiale développement durable.

Laëtitia Tankwe arrive du groupe Caisse des Dépôts, où elle était conseillère en investissement responsable auprès du président de l'Ircantec. Elle contribuait à la définition et à la mise en œuvre de sa feuille de route en matière d'investissement responsable. Auparavant, elle a occupé les postes de conseillère, du consultante et d’analyste chez Banque Populaire Méditerranée, BPCE, Secafi, Batirente et BNP Paribas. Elle est actuellement membre du conseil d’administration des PRI, du Forum français pour l’Investissement Responsable ainsi que membre du pilotage de l’initiative Climate Action 100+.

Au sein de son poste nouvellement créé, Fatima Hadj dirigera la stratégie de HSBC AM en matière de changement climatique. Elle sera également chargée de l’intégration des considérations et risques climatiques au sein de l’ensemble de la plateforme d’investissement et des portefeuilles. Basée à Londres, elle sera rattachée à Stuart Kirk, directeur mondial de la recherche et de l’investissement responsable.

Fatima Hadj préside actuellement le comité des Principes pour l’investissement responsable (PRI) pour l’intégration ESG dans les produits titrisés depuis sa création. Elle est également membre du comité de pilotage du nouveau projet collaboratif entre les PRI et l’Initiative financière du Programme des Nations unies pour l’environnement sur les prêts bancaires et les instruments financiers associés. Elle travaille également comme professeur au sein de l’université de Bocconi sur l'intégration des facteurs ESG dans les pratiques financières. Auparavant, elle a travaillé comme responsable du business développement pour la dette privée chez Tikehau Capital. Elle a été directrice des produits dérivés et le crédit structuré chez S&P Global Ratings. Elle a occupé plusieurs postes dans la finance structurée chez Moody’s Corporation et Natixis.