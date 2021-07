HSBC AM prend une part minoritaire dans Radiant ESG

(NEWSManagers.com) - HSBC Asset Management, filiale du groupe sino-britannique HSBC, a annoncé, jeudi 1er juillet, l'acquisition d'une part minoritaire dans le capital de Radiant ESG, un consultant américain spécialisé dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que dans la diversité et l'inclusion.

La compagnie a été co-fondée par Heidi Ridley et Kathryn McDonald, respectivement ex-directrice générale et ex-responsable de l'investissement durable de Rosenberg Equities. Avec le soutien de HSBC AM, Radiant ESG va devenir RadiantESG Global Investors, une société de gestion indépendante qui se focalisera sur les nouvelles opportunités en matière d'investissement ESG pour des clients institutionnels et de gestion de fortune internationaux.

RadiantESG Global Investors devrait lancer la prochaine phase de son développement plus tard cette année avec deux stratégies d'investissement sur les changements démographiques et basés sur une méthodologie propriétaire " Positive Change" permettant d'identifier les sociétés en avance sur l'ESG, celles qui évoluent sur l'ESG et les sociétés alignées sur les objectifs de développement durable des Nations Unies.

La firme agrandira son équipe d'ici fin 2021 et cherchera un partenaire stratégique additionnel pour l'aider dans la distribution des fonds aux Etats-Unis et dans d'autres marchés.