HSBC AM change de directeur des investissements en Asie

Michael Cross a pris les fonctions de responsable des investissements pour l’Asie qu’il ajoute à ses fonctions actuelles de responsable mondial des investissements obligataires. Il succède à Cecilia Chan qui quitte le monde de la gestion d’actifs.

Michael Cross, qui a rejoint HSBC AM en 2015, est basé à Hong Kong. Il est rattaché à Daisy Ho, directrice générale Asie-Pacifique et Hong Kong ainsi qu’à Xavier Baraton, directeur mondial des investissements. Il a travaillé à la Banque d’Angleterre et au Fonds monétaire international avant de rejoindre HSBC AM.

L'Agefi