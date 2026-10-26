HSBC abaisse sa recommandation sur les actions mondiales à “neutre” en raison des risques liés au Moyen-Orient et à l'IA

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Lundi, HSBC a revu à la baisse sa position sur les actions mondiales, passant de “surpondération maximale” à “neutre”, invoquant la recrudescence des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les inquiétudes concernant une éventuelle réglementation de l'IA à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis.

“Nous étions en surpondération maximale sur les actions et en sous-pondération maximale sur les obligations souveraines depuis la mi-mars. Compte tenu du défilé incessant de discours, nous ne pouvons tout simplement plus avoir le même niveau de conviction”, a déclaré HSBC dans une note.

* HSBC a relevé à deux reprises sa recommandation sur les obligations d’État des marchés développés, passant de “sous-pondération maximale” à “surpondération”.

* Les obligations souveraines pourraient bénéficier soit d’un éventuel ralentissement de l’IA en cas de victoire des démocrates, soit d’une impasse lors des élections de mi-mandat susceptible d’apaiser les inquiétudes budgétaires, a indiqué HSBC

* “Les cotes des paris semblent peut-être trop optimistes quant à une “vague bleue”. Mais si celle-ci se concrétisait, les inquiétudes liées à la réglementation de l’IA pourraient constituer un autre coup dur à court terme”, a déclaré la société de courtage britannique

* Du côté des actions, HSBC se montre plus prudent vis-à-vis de la zone euro, invoquant des inquiétudes concernant la France, ainsi que vis-à-vis des marchés émergents en raison d’un sentiment baissier lié à l’IA dans la région

* Par ailleurs, la société de courtage a revu à la baisse sa recommandation “surpondérer” sur l’or et a relevé celle sur le pétrole à “surpondérer”