HRS: une station inaugurée près de Lyon-Saint-Exupéry

(CercleFinance.com) - HRS (Hydrogen Refueling Solutions) annonce que sa station HRS40 (capacité d'une tonne par jour), installée à proximité de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (Rhône) pour le compte de son client HYmpulsion, a été inaugurée le lundi 30 juin.



Cette station de grande capacité s'inscrit dans le cadre du projet Zero Emission Valley (ZEV) mené par HYmpulsion, qui vise à développer 'une filière de mobilité décarbonée, rentable et pérenne' à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Située sur le réseau central RTE-T et à proximité immédiate avec l'aéroport international, la station bénéficie d'un emplacement stratégique et offre une capacité de ravitaillement de 150 véhicules par jour.





