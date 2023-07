HRS s'implante en Espagne

(AOF) - HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce l'inauguration de sa nouvelle filiale en Espagne, la première de l'entreprise française à international. Avec ce nouveau bureau, HRS entend accélérer le déploiement de ses stations de ravitaillement en hydrogène dans la péninsule ibérique où la société a déjà vendu 9 stations de ravitaillement en hydrogène, dont 8 pour pHYnix, un producteur européen indépendant d'hydrogène vert et de services associés, et 1 pour Plug Power.

En outre, HRS vient de signer un protocole d'accord avec la société espagnole H2 Biotech, dans le but de développer des projets communs de mobilité durable basés sur l'hydrogène vert.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Une autonomie allemande pas si simple

La Chine est depuis six ans le premier partenaire économique de l'Allemagne. Or, Outre-Rhin, les entreprises sont appelées à réduire leur forte dépendance envers le géant asiatique du fait d'une montée en puissance des tensions géopolitiques avec le pays. Dans ce contexte, la puissante VDMA pointe l'importance du marché chinois et le danger que représenterait un arrêt trop brutal des liens avec la Chine. Le pays constitue, en effet, le second marché d'exportation et la première destination des investissements pour l'ingénierie mécanique et industrielle allemande. La fédération reconnaît néanmoins la nécessité de diversifier les partenaires commerciaux de l'économie allemande.