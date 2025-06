HRS: règlement des litiges avec Hype information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - HRS fait part de la signature d'un accord transactionnel avec les sociétés Hype et Hype Assets, mettant amiablement fin aux litiges qui les opposaient devant la Cour d'appel de Grenoble et le Tribunal des activités économiques de Paris.



Cet accord prévoit la levée de la saisie conservatoire opérée par Hype Assets à hauteur de 4,8 millions d'euros, la restitution de trois millions d'euros d'acompte à Hype Assets et la conservation de 1,8 million d'euros par HRS.



HRS confirme que les stations hydrogène concernées par le différend demeurent sa pleine propriété et pourront ainsi être redéployées au profit d'autres clients potentiels. Il continuera d'assurer la maintenance des trois stations déjà livrées au groupe Hype.





Valeurs associées HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.) 3,7000 EUR Euronext Paris 0,00%