HRS : première commande d'une station hydrogène HRS14 en Arabie Saoudite

(AOF) - HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce la première commande d'une station hydrogène HRS14 hors d'Europe, à destination d'un développeur de projets en Arabie Saoudite. La station HRS14, commandée par cet énergéticien national, acteur majeur de la région, ravitaillera une flotte prévisionnelle de 20 bus et des véhicules légers à partir de juillet 2024. Les sociétés entendent communiquer plus amplement après installation de la station au second semestre 2024.

Cette première station vendue hors de l'Europe marque une étape décisive dans la stratégie de HRS dans son développement à l'international sur les zones à fort potentiel, en particulier au Moyen Orient avec de nombreuses opportunités commerciales identifiées dans la région.

