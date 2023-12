HRS : Plug Power passe commande

(AOF) - HRS, concepteur et fabricant, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu une nouvelle commande ferme de 2 stations de ravitaillement spécifiques en Hydrogène de la part de Plug Power. Cela porte ainsi à 7 le nombre de stations commandées par Plug dans le cadre du partenariat signé en début d’année. Ces deux nouvelles stations seront installées par HRS au Royaume-Uni

Pour rappel, Plug a déjà passé deux commandes fermes pour un total de 5 stations spécifiques , dont 2 sont en cours d'installation au Royaume-Uni, 2 en Espagne et 1 en France.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.