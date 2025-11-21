 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 968,63
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HRS : Lancement d’une augmentation de capital d’environ 9 M€
information fournie par EuroLand Corporate 21/11/2025 à 08:58

Levée de fonds de 9 M€


HRS a annoncé hier soir le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du DPS d’environ 9 M€, pouvant être portée à 10,4 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.


L’opération se fait à un prix de 1,90€ par action, soit une décote de 25% par rapport au cours de clôture du 19 novembre 2025. La parité de souscription à l’AK est de 4 actions nouvelles pour 13 actions existantes.


Le produit net de l’augmentation de capital servira à hauteur de 50% au développement international (support à l’ouverture récente de deux filiales aux USA et à Dubaï) et 50% à l’effort de R&D du groupe.


Recommandation


Nous restons à Achat sur le titre et confirmons pour le moment notre objectif de cours de 4€50.

Valeurs associées

HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
2,2900 EUR Euronext Paris -9,13%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 21/11/2025 à 08:58:23.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Ubisoft bientôt de retour à la Bourse de Paris après un incident comptable
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.11.2025 09:56 

    L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft , qui s'apprête à revenir à la bourse de Paris après une semaine de suspension liée au report de ses résultats semestriels, a expliqué vendredi que ce délai était dû au "retraitement" des comptes de ses exercices fiscaux ... Lire la suite

  • La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon à Paris le 19 novembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Narcobanditisme: la porte-parole du gouvernement sera à la marche blanche samedi à Marseille
    information fournie par AFP 21.11.2025 09:56 

    La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a annoncé vendredi qu'elle irait à la marche blanche prévue samedi à Marseille en hommage à Mehdi Kessaci, le frère du militant Amine Kessaci engagé contre le narcobanditisme, soulignant que sa présence devait illustrer ... Lire la suite

  • Le reflet d'un tableau numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe dans le rouge avec la "tech"
    information fournie par Reuters 21.11.2025 09:33 

    Les principales Bourses européennes évoluent en nette baisse vendredi en début de séance, dans un climat d'aversion généralisée au risque alimentée par les inquiétudes sur les valorisations très élevées des valeurs de la technologie. À Paris, le CAC 40 perd 0,85% ... Lire la suite

  • Le logo Ubisoft (Crédit: / Ubisoft)
    Ubisoft confirme ses objectifs financiers annuels
    information fournie par AOF 21.11.2025 09:05 

    (AOF) - Ubisoft , dont la reprise de la cotation est attendue ce vendredi à 10 heures, a enfin dévoilé ses résultats pour le premier semestre, après les avoir reportés jeudi dernier. L'éditeur de jeux vidéo a déclaré un net bookings sur la période de 772,4 millions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank