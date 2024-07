HRS : Exercice complexe, vif rebond attendu en 2024/2025

Publication du chiffre d’affaires 2023/2024

HRS publie un CA 2023/2024 de 24,8 M€, en retrait de -17,6% par rapport à 2022/2023, un niveau environ -15% en-dessous du consensus Factset (29,6 M€) et -8% vs notre estimation actualisée de la semaine dernière. Le groupe a pâti sur l’exercice d’une montée en puissance du marché plus lente qu’espéré, de décalages de projets et de son exposition à deux clients en difficulté.

Perspectives et estimations

Concernant l’exercice en cours, nous ajustons à la marge notre estimation d’EBITDA, qui atterrit désormais à -8,3 M€, contre -7,9 M€ précédemment. Sur les exercices à venir, la direction a revu ses objectifs et table à présent sur un CA compris dans la fourchette 30M€-40M€, soit une croissance implicite de +20% à +60%. L’objectif 2025/2026 (CA d’au moins 85 M€) a été réitéré avec une marge d’EBIT révisée (positive vs c20% auparavant). En ce qui concerne le carnet de commandes, il a été légèrement apuré pour ressortir à 47,1 M€ (vs 51 M€), dont 19,1 M€ sur des stations en cours de production. Nous avons retravaillé les hypothèses de notre modèle et attendons un CA 2024/2025e de 37 M€ pour un EBITDA de -1,1 M€ et un CA 2025/2026e de 65,9 M€ pour un EBITDA de 6,3 M€. C

Si les chiffres ne sont pas à la hauteur des attentes pour le moment et que nous comprenons qu’il falloir s’armer de patience du fait de la vitesse de déploiement de l’ensemble de la filière hydrogène et du rallongement des cycles de décisions, nous pouvons tout de même saluer les avancées réalisées par le groupe sur l’exercice écoulé (lancement de la maintenance, renégociation du contrat Phynix, renforcement de la position de leader européen, début de développement à l’international avec une première commande en Arabie Saoudite), qui sont des milestones importantes sur la route du succès.

Recommandation

Nous maintenons notre recommandation à Achat et ajustons notre OC à 10,00€ (vs 10,50€ précédemment).