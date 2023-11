HRS dévoilera ses bornes de distribution des stations de ravitaillement en hydrogène à la COP28

(AOF) - Dans le cadre de la 28ème Conférence des Parties sur les changements climatiques (COP28), prévue du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï. HRS va présenter ses bornes de distribution "HRS By Starck" intégrées aux stations de ravitaillement en hydrogène HRS destinées aux professionnels et aux particuliers. Ces bornes ont la capacité de ravitailler en 350 et 700 bar, tous types de véhicules, bus, cars, camions, VUL, voitures, engins logistique, respectant les normes en vigueur (SAE J2601, …).

"La COP28 est l'épicentre décisionnel pour l'avenir de notre planète et nous sommes convaincus que c'est le meilleur endroit pour présenter nos solutions énergétiques et faire peser la mobilité hydrogène dans l'équation de la décarbonation. Après une année de travail en collaboration avec Philippe Starck, nous dévoilerons HRS BY STARCK, les nouvelles stations de ravitaillement en hydrogène, élégantes et hautement performantes pour un avenir plus propre et plus durable.", déclare Hassen Rachedi, fondateur et président-directeur général de HRS.

