HRS: deux nouvelles commandes de stations de ravitaillement information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 15:43









(CercleFinance.com) - HRS a annoncé jeudi avoir décroché une commande portant sur l'installation d'une station de ravitaillement en hydrogène destinée au centre spatial de Kourou, en Guyane.



Dans le cadre du projet, l'hydrogène vert produit sur place sera utilisé pour alimenter les équipements de mobilité lourde présents sur le site, à commencer par les tracteurs routiers et les générateurs électriques stationnaires.



La livraison de l'unité est prévue au 1er semestre 2026.



HRS a annoncé par ailleurs avoir reçu de la part d'Hympulsion une nouvelle commande portant sur quatre nouvelles stations pour la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du programme territorial 'Zero Emission Valley'.



Cette commande, dont la mise en service prévue au 1er trimestre 2025, porte à un total de huit stations les commandes effectuées par Hympulsion auprès de HRS dans le cadre du plan régional.



Ces installations seront ouvertes au public pour le ravitaillement des véhicules légers et lourds.





Valeurs associées HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.) 3,07 EUR Euronext Paris -0,32%