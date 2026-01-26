HRS avance dans le développement de sa technologie MFT
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 08:23
"Dévoilé il y a un an, ce système innovant de ravitaillement vise à élaborer une station à double buse afin d'accélérer les temps de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules lourds et légers", explique la société.
En collaboration avec ses partenaires, HRS indique être parvenu à intégrer les composants MFT au sein d'une borne de distribution RHeaDHy, une étape clé vers l'industrialisation de cette solution innovante.
Ce système MFT est prêt à être testé, grâce aux composants de nouvelle génération développés dans le cadre du projet européen RHeaDHy, qui vise un débit élevé (300 g/s à 700 bars) pour les véhicules lourds.
Une nouvelle campagne de tests de qualifications des composants et de leur intégration sur la zone d'essais HRS de Champagnier (Isère) sera prochainement lancée, afin de poursuivre le programme de développement.
Valeurs associées
|1,7160 EUR
|Euronext Paris
|+3,37%
