HRS accentue ses pertes annuelles

(AOF) - Au titre de l'exercice 2022/2023, HRS affiche une perte opérationnelle courante (ROC) de 6,2 millions d'euros contre 404 000 euros il y a un an après dotations nettes aux amortissements et provisions de 2,6 millions d'euros, qui intègrent 1,2 million d'euros de dépréciation des créances à la suite du dépôt de bilan d’un client. Après la prise en compte d’un produit d’impôts différés de 1,3 million d'euros et d’un résultat financier négligeable, le fabricant fabriquer des stations hydrogène accuse une perte nette de 4,9 millions d'euros contre 234 000 euros un an auparavant.

L'EBITDA courant sur cette période est négatif à hauteur de 2 millions d'euros contre un Ebitda positif de 652 000 euros, un an auparavant.

Toutefois, son chiffre d'affaires annuel ressort en hausse de 77% à 30,1 millions d'euros, dont 26,6 millions d'euros issu du segment des Stations hydrogène (+75%).

HRS dispose ainsi d'une trésorerie et équivalents de 30,5 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 34,7 millions d'euros au 30 juin 2022 et d'une dette financière brute, principalement liée au financement du nouveau site, de 21 millions d'euros hors dettes locatives.

Coté perspectives, HRS vise pour l'année 2023/2024 une forte croissance de son chiffre d'affaires qui devrait progresser entre 50 et 100% par rapport à cet exercice 2022/2023. Le groupe table aussi sur un EBITDA courant positif en bénéficiant de la remontée progressive de la marge brute.

