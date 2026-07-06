HRS abaisse ses objectifs et annonce d'autres mesures

Pénalisé par le net ralentissement du marché de la mobilité hydrogène, le constructeur isérois réduit ses effectifs de près de 40% et entre en négociations exclusives pour céder son siège afin de reconstituer sa trésorerie d'ici septembre.

Pour l'exercice 2025-2026, HRS a dû revoir drastiquement à la baisse ses ambitions et table sur des revenus entre 12 et 14 millions d'euros, contre une fourchette de 15 à 20 millions d'euros initialement prévue. En ce qui concenr le carnet de commandes, une part importante (7,7 millions d'euros) de stations en cours de fabrication n'a pu être comptabilisée au second semestre et est reportée sur les exercices futurs.

Pour préserver son Ebitda courant, le groupe a accéléré son plan d'économies. Cette restructuration se traduit par une réduction massive des effectifs, qui sont passés de 137 collaborateurs à 85 en l'espace d'un an, soit une baisse de 38 % de la force de travail.

Une course contre la montre pour la trésorerie

Le profil financier de HRS est sous forte tension, marqué par un encours de créances clients non encaissées de près de 6 millions d'euros. En l'état actuel de ses ressources, l'horizon de liquidité de la société est limité à septembre 2026.

Pour s'extirper de cette impasse à court terme, HRS a annoncé deux initiatives majeures : la cession-bail (sale & leaseback) de son siège social et l'entreprise est entrée en négociations exclusives avec un spécialiste industriel des data centers pour vendre son complexe immobilier de 14 100 m². L'accord, prévu pour la fin de l'année 2026, s'accompagnera d'un bail de longue durée pour lui permettre de rester sur site. La seconde mesure est un nouveau crédit bancaire : des discussions avancées sont menées avec ses partenaires bancaires historiques pour obtenir un financement de 4 millions d'euros, espéré pour septembre.

Si ces deux opérations se concrétisent, HRS affirme qu'elle disposera des capitaux nécessaires pour financer ses activités au-delà des douze prochains mois.

Cap sur les data centers et l'IA pour rebondir

Face à la panne de croissance de la mobilité hydrogène routière, la direction sonne la diversification vers des segments portés par la révolution numérique et l'intelligence artificielle.

HRS pousse ses pions dans les filling centers (centres de logistique de transfert d'hydrogène) espérés pour 2027, mais surtout dans les Secure Power Units (SPU). Conçus en partenariat avec Ballard Power Systems, ces générateurs modulaires d'électricité décarbonée (de 500 kW à 10 MW) visent à sécuriser l'alimentation électrique des data centers de nouvelle génération. Un premier démonstrateur sera testé en 2027, et des discussions commerciales préliminaires ont déjà débuté pour des unités de 1 MW.