HPE voit son chiffre d'affaires trimestriel diminuer en raison d'un retard dans les ventes de serveurs d'IA
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 00:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du paragraphe 1, mise à jour des actions et ajout des commentaires du CFO dans les paragraphes 3-4)

Hewlett Packard Enterprise HPE.N a prévu pour le premier trimestre un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, car il constate une baisse des revenus des serveurs d'intelligence artificielle en raison du report des commandes des clients sur le second semestre.

Les actions de HPE, qui fournit des serveurs optimisés pour l'IA fonctionnant avec des processeurs haut de gamme de Nvidia

NVDA.O , ont chuté de plus de 9% dans les échanges prolongés.

"Dans le domaine du cloud et de l'IA, nous continuons à voir l'impact de l'effet de masse et du chiffre d'affaires des serveurs d'IA et nous prévoyons une baisse séquentielle du chiffre d'affaires des serveurs d'IA, la majorité des contrats d'IA étant livrés au cours du second semestre de l'année", a déclaré la directrice financière Marie Myers lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

HPE s'attend à ce que la demande de serveurs d'IA reste inégale, car certains de ses plus gros clients souverains passent des commandes avec des délais d'exécution prolongés, ce qui peut reporter les livraisons à des périodes ultérieures, a ajouté Mme Myers.

La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 9 et 9,4 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 9,9 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires des serveurs de HPE pour les trois mois clos le 31 octobre a chuté de 5% à 4,5 milliards de dollars, impacté par le calendrier des livraisons de services d'IA et des dépenses fédérales américaines plus faibles que prévu.

Le chiffre d'affaires de son segment cloud hybride a chuté de 12% à 1,41 milliard de dollars.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'est élevé à 9,68 milliards de dollars, inférieur aux estimations de 9,94 milliards de dollars.

HPE a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 dans une fourchette de 2,25 à 2,45 dollars, contre une projection antérieure comprise entre 2,20 et 2,40 dollars.

