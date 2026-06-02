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HPE s'envole après une publication bien meilleure que prévu
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 17:03

Hewlett Packard Enterprise (HPE) s'envole de pratiquement 26% à 59,2 USD, acclamé au lendemain de la publication de résultats largement supérieurs aux attentes au titre de son 2e trimestre 2026 (clos fin avril), soutenue par la forte demande en infrastructures liées à l'IA, ce qui l'a conduit à relever fortement ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes

Le groupe de solutions et de services informatiques à destination des entreprises a enregistré un BPA ajusté de 0,79 USD, en progression de 0,41 USD sur un an. Il dépasse ainsi largement sa fourchette cible (de 0,51 à 0,55 USD) ainsi que le consensus, qui s'établissait à 0,53 USD.

De même, ses revenus ont grimpé de 40% à 10,68 MdsUSD, alors qu'il indiquait tabler sur une fourchette de 9,6 à 10 MdsUSD il y a trois mois, tandis que les analystes n'attendaient en moyenne que le milieu de cette fourchette, à 9,79 MdsUSD.

La performance a été soutenue par la forte demande en infrastructures liées à l'IA. L'activité Cloud & AI a généré 7,71 MdsUSD de revenus, tandis que les ventes de serveurs ont atteint 5,45 MdsUSD, soit près de 1 MdUSD de plus que les attentes du marché.

Selon le directeur général Antonio Neri, les commandes de serveurs traditionnels ont progressé à un rythme à trois chiffres et le carnet de commandes du groupe a atteint un niveau record, porté par les investissements des entreprises dans la modernisation de leurs infrastructures.

"Le réseautage a également connu une croissance à deux chiffres (en hausse de 10% en données normalisées de l'acquisition de Juniper), la direction notant une croissance encore plus élevée des prises de commandes (et un carnet de commandes en expansion)", souligne Wedbush.

Des objectifs fortement relevés pour l'ensemble de l'exercice

Fort de cette dynamique, HPE a fortement relevé ses prévisions pour l'exercice 2026 et vise désormais un BPA ajusté compris entre 3,35 et 3,45 USD, contre une fourchette précédente de 2,30 à 2,50 USD, ainsi qu'une croissance de ses revenus de 29 à 33%, contre de 17 à 22% auparavant.

En outre, le groupe basé à Houston a introduit des objectifs pour l'exercice 2027, tablant sur une croissance de 12 à 16% de son BPA ajusté et de 8 à 12% de ses revenus, reflétant sa confiance dans ses perspectives à plus long terme.

"Une demande plus forte liée à l'inférence par l'IA, combinée à l'intégration historiquement rapide par le fabricant de coûts plus élevés des composants dans les prix des systèmes (préservant les marges tout en augmentant les revenus), génère un potentiel significatif de ventes et de bénéfices par rapport aux attentes", souligne Wedbush.

"Et avec la composante PX qui semble encore monter, cette dynamique devrait se poursuivre au cours du trimestre en cours", poursuit le broker, qui considère ainsi que les résultats de HPE "racontent une histoire quelque peu similaire à celle entendue chez Dell".

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