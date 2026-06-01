HPE s'envole après des résultats records portés par l'IA

Hewlett Packard Enterprise a publié des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes, provoquant un bond de 36% de son action. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 0,79 dollar par action pour un chiffre d'affaires de 10,68 milliards de dollars, contre des prévisions respectives de 0,53 dollar et 9,79 milliards. Les revenus ont progressé de 40% sur un an, marquant le plus important dépassement des attentes sur le bénéfice par action depuis 2018.

La performance a été soutenue par la forte demande en infrastructures liées à l'intelligence artificielle. L'activité Cloud & AI a généré 7,71 milliards de dollars de revenus, tandis que les ventes de serveurs ont atteint 5,45 milliards de dollars, soit près d'un milliard de plus que les attentes du marché. Selon le directeur général Antonio Neri, les commandes de serveurs traditionnels progressent à un rythme à trois chiffres et le carnet de commandes du groupe atteint un niveau record, porté par les investissements des entreprises dans la modernisation de leurs infrastructures.

Fort de cette dynamique, HPE a fortement relevé ses prévisions annuelles et vise désormais un bénéfice par action compris entre 3,35 et 3,45 dollars pour l'exercice 2026. Le groupe bénéficie également du lancement de nouveaux serveurs intégrant les processeurs Vera de Nvidia, destinés aux applications d'IA agentique et aux traitements en temps réel. HPE souligne toutefois que la pénurie mondiale de mémoire continue de peser sur les coûts, un risque qui pourrait perdurer jusqu'en 2027.