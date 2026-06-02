HPE revoit ses prévisions à la hausse au-delà des objectifs fixés pour 2028 grâce à une forte demande en matière d'IA ; son action bondit de 36 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le titre de la société a bondi de 36 % après la clôture

* L'adoption de l'IA agentique par les entreprises stimule la croissance, selon le directeur financier

* HPE annonce une hausse de 40 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 10,68 milliards de dollars

* Prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 8 % à 12 % pour l'exercice 2027

(Ajout de détails tirés de l'interview du directeur financier aux paragraphes 3 et 4, ajout d'un graphique après le dernier paragraphe) par Jaspreet Singh

Hewlett Packard Enterprise HPE.N a publié lundi des résultats records pour le deuxième trimestre, ce qui l'a incité à avancer de deux ans ses objectifs financiers à long terme, l'expansion des centres de données d'IA stimulant la demande et faisant grimper son action de 36 % en séance prolongée.

HPE, qui est en concurrence avec Dell DELL.N et Super Micro Computer SMCI.O , tire profit du fait que les clients achètent de plus en plus ses serveurs et ses produits de réseau pour alimenter des applications d'IA telles que ChatGPT, dans un contexte de hausse des prix des puces mémoire.

La directrice financière, Marie Myers, a déclaré à Reuters que HPE gérait cet environnement de tarification dynamique grâce à une combinaison de facteurs, notamment des accords à long terme s'étendant jusqu'en 2027.

Elle a ajouté que l'entreprise avait fait preuve d'« agilité » pour répercuter les hausses de coûts sur ses clients, ayant entamé certains ajustements de prix à la fin de l'année dernière.

Les géants américains de la technologie, notamment Alphabet

GOOGL.O et Amazon AMZN.O , prévoient de dépenser plus de 700 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, ce qui devrait stimuler la demande pour des fournisseurs tels que HPE.

Cela a permis à HPE de relever ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à une fourchette comprise entre 29 % et 33 %, contre des prévisions antérieures de 17 % à 22 %. La société table désormais sur une croissance annuelle du chiffre d'affaires du segment des réseaux de 72 % à 75 %, soit une forte hausse par rapport aux 68 % à 73 % précédemment annoncés.

HPE a annoncé une croissance record de son chiffre d'affaires de 40 %, à 10,68 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élevait à 9,79 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté de 79 cents a dépassé les prévisions de 53 cents.

« La solidité de ce trimestre s’explique en grande partie par la performance de notre activité traditionnelle de serveurs, qui est vraiment axée sur les clients professionnels » , a déclaré Mme Myers. Elle a ajouté que la principale différence ce trimestre résidait dans le changement anticipé, les entreprises ayant largement adopté l’IA agentique comme charge de travail principale.

HPE a déclaré que ses fourchettes révisées pour l'exercice 2026 concernant le BPA ajusté et le flux de trésorerie disponible sont supérieures à ce que la société prévoyait d'atteindre d'ici l'exercice 2028.

Elle a relevé son BPA ajusté annuel dans une fourchette de 3,35 à 3,45 dollars, contre une projection antérieure de 2,30 à 2,50 dollars. Elle avait prévu un BPA ajusté d'au moins 3,00 dollars pour l'exercice 2028.

La société a déclaré un carnet de commandes total de plus de 6,3 milliards de dollars dans le domaine de l'IA, dont 61 % proviennent de clients gouvernementaux et de grandes entreprises.

« Nous prévoyons de livrer et de convertir un chiffre d'affaires lié à l'IA nettement plus important au cours du second semestre. Nous nous attendons à ce qu'il atteigne son pic au quatrième trimestre », a déclaré Mme Myers.

HPE a également présenté son cadre de croissance pour l'exercice 2027, tablant sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 8 % et 12 %, supérieure aux estimations de 5,8 %.

Par ailleurs, la société a annoncé lundi la nomination de Christopher Hsu, associé chez Elliott Investment Management, au sein de son conseil d'administration, dans le cadre de leur accord de coopération , annoncé en juillet dernier.