 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 150,05
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

HPE relève sa fourchette-cible de BPA pour 2025-26
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 09:40

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a fait part jeudi soir d'un relèvement de sa fourchette-cible de BPA ajusté (non GAAP) pour l'exercice 2025-26, à 2,25-2,45 dollars contre 2,20-2,40 USD précédemment.

Le groupe d'équipements et de services informatiques table sur une croissance de 32 à 40% de son profit opérationnel ajusté et réaffirme sa prévision d'une augmentation de 17 à 22% de ses revenus pour l'exercice qui commence.

Au titre de son 4e trimestre 2024-25, il a vu son BPA ajusté (non GAAP) augmenter de 7% à 0,62 USD, dépassant ainsi légèrement sa fourchette-cible qui allait de 0,56 à 0,60 USD, et alors que les analystes l'attendaient stable en moyenne.

Sa marge brute ajustée s'est améliorée de 5,5 points à 36,4%, pour des revenus en croissance de 14% à 9,7 MdsUSD, une envolée de 150% dans la division réseaux ayant largement compensé des reculs ailleurs (dont -5% dans la division serveurs).

"Au cours de l'exercice écoulé, nous avons finalisé l'acquisition de Juniper Networks, fait grandir nos activités IA et cloud, ainsi qu'accéléré l'innovation au sein de notre portefeuille", met en avant son CEO Antonio Neri.

Valeurs associées

HP ENTERPRISE
22,860 USD NYSE +2,65%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump le 3 décembre 2025, à Washington, aux Etats-Unis ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Quatre morts dans un nouvelle frappe américaine dans le Pacifique
    information fournie par AFP 05.12.2025 10:49 

    Quatre personnes ont été tuées lors d'une nouvelle frappe américaine dans le Pacifique contre un bateau de narcotrafiquants présumés, selon l'armée américaine, qui a dû répondre à des questions de plus en plus vives du Congrès sur la légalité de sa stratégie dans ... Lire la suite

  • Logo Airbus à l'entrée de l'usine Airbus de Bouguenais
    Airbus enregistre une baisse des livraisons en novembre
    information fournie par Reuters 05.12.2025 10:43 

    Airbus a déclaré vendredi avoir livré 72 avions en novembre, en baisse sur un mois et sur un an, portant son total d'appareils livrés depuis le début de l'année à 657, tandis que l'objectif annuel du constructeur aéronautique est fixé à 790. Le total d'avions livrés ... Lire la suite

  • Le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, en Floride, le 21 février 2025 ( AFP / CHANDAN KHANNA )
    Vers des humains "poissons rouges" : quand le PDG de Softbank imagine l'avenir de l'IA
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.12.2025 10:42 

    Le patron du géant japonais des communications, lancé à corps perdu dans la course à l'intelligence artificielle, a envisagé un futur où les superintelligences dépasseraient sans commune mesure les capacités du cerveau humain. "Elles seront 10.000 fois plus intelligentes ... Lire la suite

  • Un immeuble de bureaux dans le quartier financier depuis le gratte-ciel "Main tower" à Francfort
    Allemagne: L'économie devrait croître lentement en 2026, selon l'institut IW
    information fournie par Reuters 05.12.2025 10:28 

    par Rene Wagner et Maria Martinez La reprise économique de l'Allemagne restera modérée l'année prochaine en raison des difficultés des exportations et du ralentissement du commerce mondial, selon les prévisions de l'Institut économique allemand (IW) dont Reuters ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank