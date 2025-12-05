HPE relève sa fourchette-cible de BPA pour 2025-26
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 09:40
Le groupe d'équipements et de services informatiques table sur une croissance de 32 à 40% de son profit opérationnel ajusté et réaffirme sa prévision d'une augmentation de 17 à 22% de ses revenus pour l'exercice qui commence.
Au titre de son 4e trimestre 2024-25, il a vu son BPA ajusté (non GAAP) augmenter de 7% à 0,62 USD, dépassant ainsi légèrement sa fourchette-cible qui allait de 0,56 à 0,60 USD, et alors que les analystes l'attendaient stable en moyenne.
Sa marge brute ajustée s'est améliorée de 5,5 points à 36,4%, pour des revenus en croissance de 14% à 9,7 MdsUSD, une envolée de 150% dans la division réseaux ayant largement compensé des reculs ailleurs (dont -5% dans la division serveurs).
"Au cours de l'exercice écoulé, nous avons finalisé l'acquisition de Juniper Networks, fait grandir nos activités IA et cloud, ainsi qu'accéléré l'innovation au sein de notre portefeuille", met en avant son CEO Antonio Neri.
Valeurs associées
|22,860 USD
|NYSE
|+2,65%
