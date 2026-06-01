HPE prévoit d'atteindre cette année ses objectifs financiers pour 2028 ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** L'action de Hewlett Packard Enterprise

HPE.N s'envole de 28,5% à 60,41 $ après la clôture

** HPE relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 , les portant à une fourchette comprise entre 29% et 33%, contre une hausse de 17% à 22% initialement prévue

** Les prévisions révisées pour l'exercice 2026 concernant le BPA ajusté et le flux de trésorerie disponible sont supérieures à ce que HPE prévoyait d'atteindre d'ici l'exercice 2028

** La société table sur un BPA ajusté annuel compris entre 3,35 et 3,45 dollars, contre une projection antérieure de 2,30 à 2,50 dollars. Elle avait prévu un BPA ajusté d'au moins 3 dollars pour l'exercice 2028.

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre progresse de 40% pour atteindre 10,68 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 9,79 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du deuxième trimestre, à 79 cents, dépasse l'estimation de 53 cents

** HPE présente son cadre de croissance pour l'exercice 2027, tablant sur une croissance du chiffre d'affaires de 8% à 12% et une croissance du BPA ajusté de 12% à 16%

** Le cours de l'action a presque doublé depuis le début de l'année