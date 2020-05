Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HPE présente un plan d'économies d'un milliard de dollars, annonce des réductions de salaire Reuters • 22/05/2020 à 00:28









22 mai (Reuters) - Hewlett Packard Enterprise HPE.N a présenté jeudi un plan d'économies d'au moins un milliard de dollars (913 millions d'euros) d'ici 2022 et prévoit de réduire les salaires de bases des cadres dirigeants de 25% afin de limiter les effets de la crise du coronavirus. "Le confinement économique global entré en vigueur depuis le mois de février a eu un impact significatif sur notre performance au deuxième trimestre", a dit Antonio Neri, le président de HPE dans un communiqué. A partir du premier juillet et pour le reste de l'année 2020, les salaires de base du PDG et de certains administrateurs seront réduit de 25%, a précisé HPE. Le conseil d'administration a également réduit de 25% la part des honoraires annuels de 100 000 dollars à laquelle les administrateurs ont droit pour la période s'étalant du premier juillet au reste de l'exercice 2020. (Sanjana Shivdas à Bangalore; version française Camille Raynaud)

