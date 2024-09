Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HPE: le titre s'envole, soutenu par un relèvement information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise bondit en Bourse mardi matin, soutenu par un relèvement de recommandation des analystes de Bank of America.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le cours du fabricant de serveurs progresse de presque 6%, la meilleure performance du S&P 500 en hausse de 0,6% au même moment.



Le titre est soutenu par le changement de recommandation de BofA à 'acheter' contre 'neutre' précédemment avec un objectif de cours établi à 24 dollars.



Dans une note, la banque d'affaires dit envisager de 'nombreux catalyseurs à venir' pour le titre, entre amélioration des marges sur fond de baisse des coûts, redressement des supercalculateurs et synergies issues du rapprochement avec Juniper Networks.



La firme estime par ailleurs que l'IA pourrait constituer un élément porteur pour la demande sur le long terme, tout en soulignant le solide positionnement du groupe dans les unité de distribution de refroidissement liquide.





