Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HP: une dégradation de BofA pèse sur le titre information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 16:44









(CercleFinance.com) - Le titre HP signe vendredi la deuxième plus forte baisse de l'indice S&P 500 à la Bourse de New York, alors que Bank of America a dégradé son conseil à 'neutre' contre 'achat' sur la valeur.



A 10h30, l'action lâche 3,4%, alors que le S&P avance dans le même temps 0,2%.



Dans une note, Bank of America estime que les risques entourant un retournement à la baisse des marges dans l'impression font plus que l'emporter sur la vigueur des activités dans les ordinateurs personnels.



D'après BofA, la bonne tenue de la division PC - et tout particulièrement des appareils alimentés par l'IA - va être contrebalancée par les pressions appelées à s'exercer sur la branche d'impression, qui vient de signer plusieurs années fastes.



Le constructeur informatique devrait en effet pâtir, selon lui, de pressions sur les prix, à la fois chez ses produits destinés aux particuliers et aux professionnels, en raison de la concurrence des fabricants japonais qui tirent parti de la faiblesse du yen.



Dans ce contexte, la croissance du bénéfice par action (BPA) devrait uniquement résulter des rachats d'actions et de l'annulation subséquente de titres, prévient l'intermédiaire, qui affiche un objectif de cours de 37 dollars.



L'action HP affiche encore une progression de plus de 16% depuis le début de l'année, donnant une capitalisation boursière de 34,3 milliards de dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.